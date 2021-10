Coupe du monde de cyclocross - Première victoire en Coupe du monde pour Quinten Hermans

(Belga) Quinten Hermans (Tormans-Circus) a signé son premier succès en Coupe du monde. Mercredi à Fayetteville, dans l'Arkansas, il a remporté en solitaire la deuxième des seize manches du calendrier 2021-2022.

Hermans a rapidement creusé l'écart sur ses poursuivants. L'Anversois de 26 ans, en tête du début à la fin sur le parcours des prochains Mondiaux de la discipline, qui se tiendront sur ce même tracé les 29 et 30 janvier 2022, s'est imposé avec 37 secondes d'écart sur Eli Iserbyt, vainqueur à Waterloo dimanche et qui conserve la tête du classement. Michael Vanthourenhout, 2e dans le Wisconsin il y a trois jours, a terminé 3e à 0:49, complétant un podium entièrement noir-jaune-rouge. Au classement général, Iserbyt est en tête avec 70 points avec respectivement 5 et 10 longueurs d'avance sur Hermans (65) et Vanthourenhout (60). Chez les dames, la victoire est revenue à la championne du monde néerlandaise Lucinda Brand (Baloise - Trek Lions). Elle a devancé sa compatriote Denise Betsema pour 9 secondes. L'Américaine Clara Honsinger a complété le podium à 0:16. Brand, 2e à Waterloo dimanche pour la première manche, a pris les commandes du classement général au détriment de Vos. Lauréate dans le Wisconsin dimanche, la Néerlandaise a connu un dernier tour compliqué, décrochée par Brand puis dépassée successivement par Betsema et Honsinger pour terminer 4e. Côté belge, Alicia Franck a terminé 17e (+2:58), Sanne Cant 25e (+4:14) et Elle Van Loy 29e (+5:26). Les coureurs prendront ensuite la direction d'Iowa City pour le troisième volet du triptyque américain. La quatrième des seize manches de la saison se tiendra ensuite à Zonhoven, en Belgique, le dimanche 24 octobre. (Belga)