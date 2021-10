FIBA Europe Cup - Anvers débute sa campagne par une victoire contre le Sporting

(Belga) Les Giants d'Anvers se sont imposés à domicile face aux Portugais du Sporting Portugal (80-75) mercredi soir pour le compte de la première journée en FIBA Europe Cup.

D'entrée de jeu, les joueurs de Christophe Beghin, l'entraîneur anversois, imposaient leur physique dans la raquette (41 rebonds contre 36) tout en faisant bien circuler la balle (22 passes décisives). De quoi prendre les commandes (20-13 et 42-37 à la pause). C'est au retour des vestiaires que le duo Seppe D'Espallier (12 points et 8 rebonds) et Elvar Fridriksson (18 points et 7 passes) creusait l'écart à la faveur d'un 24-14 pour passer à 68-51). Les pensionnaires de la Lotto Arena géraient enfin le dernier acte malgré un dernier rapproché des Portugais pour empocher leur première victoire en coupe d'Europe (80-75). Au classement, les Anversois prennent la tête, devant les Grecs d'Ionikos, Mons-Hainaut et les Portugais du Sporting. Mercredi prochain, les Giants se déplaceront en Grèce pour y affronter Ionikos pour le compte de la 2e journée. Les deux meilleures équipes de chaque groupe, composé de quatre formations, seront qualifiées pour le prochain tour de la compétition. (Belga)