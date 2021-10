Ligue des Champions - Ismaël Bako (Manresa) s'impose sur le parquet de Retin Obasohan

(Belga) Les Espagnols de Manresa sont allés s'imposer sur le parquet des Israéliens de l'Hapoel Jérusalem mercredi soir (68-73) pour le compte de la 2e journée en Ligue des champions. Les Belges Ismaël Bako et Retin Obasohan terminent respectivement la rencontre avec 8 et 5 points.

Pendant 40 minutes, les deux équipes ne se sont pas lâchées d'une semelle. Si les locaux prenaient les commandes (15-10) grâce à Jalen Adams (24 points), les Espagnols ne se laissaient pas distancer pour revenir à la pause (33-32). Après un troisième quart-temps équilibré (17-16), les coéquipiers d'Ismaël Bako appuyaient sur l'accélérateur en fin de match pour faire la différence et s'imposer 68-73 sous l'impulsion de Sylvain Francisco (23 points). Le pivot belge de Manresa, Ismaël Bako, termine la rencontre avec 8 points (1/5 à 2 points et 6/8 aux lancers) et 6 rebonds en 24 minutes. De son côté, Retin Obasohan termine ce match avec 5 points (1/4 à 2 points, 0/2 à 3 points et 3/6 aux lancers), 4 rebonds, 2 passes et 1 interception en 16 minutes pour les Israéliens. Au classement, ce sont les Espagnols de Manresa qui sont en tête avec 2 victoires en 2 rencontres, tout comme les Turcs de Pinar Karsiyaka. Suivent les Israéliens de l'Hapoel Jérusalem et les Polonais d'Ostrow avec deux défaites en deux matchs. Manresa se déplacera à Pinar Karsiyaka le 26 octobre prochain pour le compte de la 3e journée tandis que l'Hapoel Jérusalem ira en Pologne pour y affronter Ostrow. Les premiers de chaque groupe, composé de quatre formations, seront qualifiés pour le Final 16 de la Ligue des champions. Les deuxièmes et troisièmes s'affronteront pour décrocher leur ticket pour le second tour de la compétition. (Belga)