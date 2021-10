Un ancien défenseur du Barça humilié par Jul, auteur d'un dribble magistral (vidéos)

Didier Drogba, Fabrizio Ravanelli, Basile Boli, le rappeur Jul ou Teddy Riner: le "match des légendes", organisé mercredi soir au Stade Vélodrome de Marseille, a permis de lever plus de 430.000 euros au profit de l'Unicef et de la Fondation Didier Drogba pour des projets éducatifs en Côte d'Ivoire.



L'équipe OM Legends, coachée par Jean-Pierre Papin et emmenée par Drogba, l'ancienne idole du Vélodrome, s'est imposée 7-4 face à l'équipe Unicef d'Arsène Wenger.



L'ancien entraîneur d'Arsenal a pu compter sur quelques anciens joueurs encore en forme, comme Esteban Cambiasso ou Gaizka Mendieta, mais la volonté de Drogba, auteur d'un triplé devant son ancien public, a fait la différence.



Les 30.000 spectateurs présents ont pu constater que le rappeur marseillais Jul, auteur d'un dribble derrière la jambe d'appui "à la Drogba" devant Eric Abidal, n'était pas maladroit balle au pied, comme le pilote de F1 Pierre Gasly, ou que Teddy Riner pouvait être une menace dans la surface de réparation comme sur le tatami.



"Cela n'est pas facile de réunir autant de personnalités, d'avoir une telle diversité pour une si belle cause. Ça me tient à coeur parce que l'éducation est importante, en Afrique comme ailleurs. C'est un pré-requis au développement", a expliqué Drogba. Au total, ce match a permis de recueillir 437.250 euros.