"J'ai cru à une blague": le coach du PSG raconte l'arrivée de Messi dans la capitale (vidéo)

Mauricio Pochettino n'en revient toujours pas. L'entraîneur du Paris Saint-Germain est revenu sur l'arrivée de Lionel Messi, débarqué cet été dans la capitale française en provenance du FC Barcelone. Le joueur argentin était arrivé au bout de son contrat en Catalogne et n'a plus eu l'occasion de prolonger, la faute à une situation économique plus que délicate.

Interrogé par la Cadena Cope, Mauricio Pochettino a révélé les coulisses de ce transfert, qui a secoué le monde du football. Tout a commencé par un coup de téléphone du directeur sportif. "Leonardo m'appelle pour me dire: 'il y a la possibilité de signer Messi, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas?'. La bonne chose c'est que Leonardo m'a appelé pour me demander", a plaisanté l'entraîneur. "Je dis: ‘c’est une vraie question ou... ?’, je pensais que c'était une blague. Il dit: ‘Il y a une possibilité que Léo vienne, qu'en penses-tu? Oui ou non?’ Et je dis: ‘on va le chercher?’".

Place alors aux discussions entre les différentes parties. "Et c'est là que la gestion commence. Chaque soir, Leonardo m'appelait pour m'expliquer où en était la situation. Au moment où la possibilité du PSG apparaît, Léo veut venir ici. Ensuite, nous avons parlé quand la situation est devenue claire et qu’il ne restait plus que certains détails à régler. Avant, non. C'était une conversation très normale, très naturelle. On avait l'avantage d’avoir des joueurs comme Neymar et Di Maria qui lui avaient parlé et il avait une idée de ce que sont le PSG et Paris", a précisé Pochettino.

Au bout du compte, Messi est venu. Et fait désormais le bonheur des fans parisiens.