Un sprint incroyable et un joli but: Alphonso Davies régale avec le Canada (vidéo)

Alphonso Davies a encore une fois impressionné par sa vitesse, cette nuit, lors d'un match entre le Canda et le Panama, comptant pour les qualifications de la Coupe du Monde 2022. Une rencontre remportée par les Canadiens sur un score net et sans bavure: 4-1.

Alphonso Davies était de la partie. Le joueur du Bayern Münich est bien connu pour son impressionnante pointe de vitesse. Et il s'en est encore servi dans ce match. Sur une passe en apparence ratée, Davies va sortir un sprint incroyable pour surprendre le défenseur, qui avait pourtant une trentaine de mètres d'avance. Il va lui chiper le ballon et frapper à distance, trouvant le chemin des filets et menant les siens vers un succès important.

Une petite merveille pour le joueur du Bayern.