Menacé d'un an de prison, Lucas Hernandez pourrait être licencié par le Bayern

Lucas Hernandez est plus menacé que jamais. Le joueur français risque un an de prison après une affaire de violences domestiques que la justice espagnole a fait remonter à la surface hier. Le joueur du Bayern Münich va devoir se rendre à Madrid pour faire face à la justice, où il devrait "choisir la prison de son choix", selon les informations transmises par la juste espagnole. Il se pourrait cependant qu'un appel lui permette encore d'éviter l'emprisonnement.

Mais selon AS, cette affaire pourrait avoir des conséquences importantes. Le Bayern Münich n'était en effet pas au courant de ces déboires judiciaires et n'apprécierait pas de voir son image être écornée de la sorte. A tel point que le club étudie actuellement l'option d'une résiliation pure et simple du contrat du défenseur, lié au club jusqu'en 2024.

Cela ne se fera cependant que si la condamnation se confirme, ce qui aurait alors une influence sportive. Pour le moment, le club refuse de commenter, estimant qu'il s'agit d'un problème privé.