EuroCoupe féminine - Victoire pour Braine, défaites pour Malines et Namur

Les Castors Braine se sont imposés jeudi soir (58-75) en déplacement à Brno en République tchèque lors de la première journée de l'Eurocoupe de basket féminin. Dans le même temps, Malines et Namur se sont inclinés à domicile respectivement contre les Espagnoles de Valence (59-67) et Ensino (48-57).

Bien emmenées par la Canadienne Quinn Dornstauder (14 points et 9 rebonds), les Brainoises prenaient les commandes de la rencontre après dix minutes (10-16). Mais les Tchèques ne se laissaient pas distancer pour repasser devant à la pause (35-34) grâce à Petra Zaplatova (19 points). Dans le coup, les Brabançonnes ont parfaitement entamé la deuxième période pour passer devant 46-48 après 30 minutes avant de dérouler dans un dernier quart-temps à sens unique (12-27) qui permet aux Brainoises de s'imposer (58-75) grâce à leur collectif et leurs 21 passes décisives. Dans le même temps, Malines n'est pas passé loin de l'exploit face aux Espagnoles de Valence. Encore en tête après 30 minutes (49-43) grâce à Becky Massey (18 points et 8 rebonds), les Malinoises ont craqué dans le dernier acte face à la pression de Valence (10-24) pour finalement s'incliner 59-67. Dernier club belge engagé sur la scène européenne jeudi soir, Namur n'a pas été en mesure de résister aux Espagnoles d'Ensino qui ont dominé la rencontre pendant 40 minutes (24-30 à la pause et 48-57 au coup de sifflet final). Les deux meilleures équipes de chaque groupe, composé de quatre formations, ainsi que les huit meilleurs troisièmes, seront qualifiées pour le deuxième tour de l'EuroCoupe dames.