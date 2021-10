Très bonne nouvelle pour les Diables Rouges: Eden Hazard de retour à l'entraînement à Madrid (photos)

La Liga a annoncé mercredi le report des matches du Real Madrid et de l'Atlético prévus ce weekend lors de la 9e journée du championnat d'Espagne de football. Cette décision survient après une requête des deux clubs madrilènes.



En effet, tant le Real de Thibaut Courtois et Eden Hazard que l'Atlético de Yannick Carrasco estime que le retour des internationaux sud-américains, sur le pont jusque jeudi soir heure du continent sud-américain, est trop tardif, surtout au vu de leur échéance en Ligue des Champions dès mardi. Les Merengues devaient accueillir les Basques de l'Athletic Club alors qu'un déplacement à Grenade attendait les Colchoneros. Les deux formations comptent 17 points et partagent la tête du classement avec la Real Sociedad d'Adnan Januzaj. Ces reports, à des dates encore inconnues, vont donc permettre aux clubs de bénéficier de davantage de temps avant leur 3e match sur la scène européenne mardi (21h). La Casa Blanca défiera le Shakhtar Donetsk à Kiev alors que l'Atlético recevra Liverpool dans le choc du groupe B.

Eden Hazard sera-t-il prêt pour ce match? Une bonne nouvelle est arrivée ce jeudi d'Espagne. Sur son compte twitter, le Real Madrid a publié des photos (voir ci-dessous) qui montrent que le capitaine des Diables Rouges s’entraîne à nouveau normalement. La blessure à la cuisse ne semble plus être d'actualité.