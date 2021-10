Jürgen Klopp dénonce le rachat de Newcastle: "Les fans de ce club vont adorer ça, mais..."

L'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a averti Newcastle que l'argent n'achète pas le succès" vendredi, quelques jours après le rachat des "Magpies" par un fonds saoudien.



"Ce que cela signifie pour le football ? Il y a quelques mois, la création d'une Super Ligue a posé problème, à juste titre. Mais là il s'agit de construire une super équipe, avec des places garanties en Ligue des champions dans quelques années", a commenté en conférence de presse l'Allemand, à la veille du déplacement des "Reds" à Watford pour la 8e journée de Premier League.



"Les fans de Newcastle vont adorer ça, mais l'argent n'achète pas le succès. Ils ont de l'argent pour faire des erreurs, mais ils finiront par arriver à leurs fins" a-t-il néanmoins ajouté.



En difficulté en championnat (19e), Newcastle a pour ambition de retrouver les sommets depuis l'officialisation de son rachat le 7 octobre pour un montant de 305 millions de livres sterling (419 millions de dollars) par un fonds saoudien présidé par le prince héritier Mohammed ben Salmane.



L'accueil de ce nouveau propriétaire a fait grincer des dents du côté d'Amnesty International qui l'a décrit comme "un coup dur pour les défenseurs des droits de l'homme".



L'Arabie saoudite a fait l'objet d'une condamnation internationale après le meurtre brutal du dissident saoudien et journaliste Jamal Khashoggi dans le consulat du royaume à Istanbul il y a trois ans.



"J'attendais des déclarations officielles de Richard Masters (directeur général de Premier League, NDLR) car il y a des préoccupations concernant les droits de l'homme, c'est évident" a poursuivi Klopp.



Newcastle débutera une nouvelle ère dimanche en recevant Newcastle (17h30).



Après les Emirats arabes unis et le Qatar, propriétaires respectivement de Manchester City et du Paris Saint-Germain, le royaume saoudien est le dernier pays du Golfe en date à s'offrir un club de football.