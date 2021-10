Gros coup dur pour Jérémy Doku: le Diable Rouge s'est de nouveau blessé

Le jeune ailier international belge Jérémy Doku, absent depuis près de deux mois à cause d'une blessure aux ischio-jambiers, s'est de nouveau blessé, cette fois à un genou, a annoncé vendredi l'entraîneur de Rennes Bruno Genesio.



"Ce n'est pas une blessure bénigne, c'est le ligament latéral externe qui est touché" mais le joueur n'aura pas besoin d'être opéré, a expliqué Genesio lors de sa conférence de presse avant le match de dimanche contre Metz (15h00).



"On verra d'ici une dizaine de jours la durée de son indisponibilité", a-t-il ajouté, mais le jeune ailier est attendu sur les terrains avant Noël.



"Il était déjà absent depuis six semaines, il avait fait beaucoup d'efforts pour revenir, il était très bien. Il avait une fraîcheur mentale parfaite. Et il s'est fait mal au genou lundi (...) sur un geste bénin, un extérieur du pied, un geste qu'il a fait plein de fois..."



"Ce n'est pas la meilleure période pour lui et bien sûr pour nous, parce que c'est un joueur important", a déploré l'entraîneur.



Agé de 19 ans, Jérémy Doku impressionne depuis l'an dernier à Rennes par sa puissance, sa vitesse et ses dribbles, et s'est montré performant avec les Diables Rouges pendant l'Euro cet été.



Il s'était blessé le 22 août lors du derby contre Nantes (1-0) et son retour était attendu alors que les Rouge et Noir, encore 11e de L1, entendent poursuivre leur remontée au championnat et se qualifier pour la suite de la Ligue Europa Conférence.