Red Flames: le tirage des poules de l'Euro 2022 prévu le 28 octobre, la Belgique 3e tête de série

(Belga) Les Red Flames, l'équipe nationale féminine de football, connaîtront leur adversaire en poule de l'Euro 2022 lors du tirage au sort prévu le 28 octobre à Manchester, a annoncé l'UEFA vendredi. La Belgique sera troisième tête de série lors du tirage au sort.

En décembre dernier, les Red Flames avaient décroché leur billet pour l'Euro 2022 après une victoire 4-0 contre la Suisse lors du dernier match de leur groupe de qualification. En Angleterre, les filles d'Ives Serneels disputeront leur deuxième Euro de rang après celui en 2017 aux Pays-Bas. Elles y avaient été éliminées lors de la phase de poules. Troisième tête de série lors du tirage le 28 octobre prochain, les Red Flames sont assurées de ne pas affronter le Danemark, la Suisse et l'Autriche. Organisatrice, l'Angleterre sera elle la première tête de série dans le groupe A. Les Pays-Bas, tenants du titre, la France et l'Allemagne sont les trois autres équipes dans le pot 1. L'Euro 2022 était initialement prévu en 2021 mais a été reporté d'un an à cause de la pandémie de coronavirus. (Belga)