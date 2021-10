WRC: Neuville leader provisoire en Espagne, Evans veut sa finale contre Ogier

Thierry Neuville (Hyundai) mène le Rallye d'Espagne après la première journée devant Elfyn Evans (Toyota) et Sébastien Ogier (Toyota), leader du championnat qui ne s'est pas mis sur les bons rails pour être sacré dès ce week-end.

Neuville devance Evans de 0,7 seconde après les six premières spéciales sur 17. Mais c'est surtout l'écart entre Evans et Ogier, de 18,7 secondes, qui a marqué ce premier jour sur les routes escarpées de Catalogne.

A ce rythme, Ogier, "trop prudent" et "trop lent", ne sera pas titré dimanche et verrait son avance au championnat réduite, alors qu'elle était de 24 points avant cette 11e manche sur 12.

Premier leader du jour, Evans a laissé la tête du rallye à Neuville après la cinquième spéciale vendredi après-midi, quand il a failli perdre bien plus que la tête, percutant le décor dans un virage.

- Ogier: "Pas assez confiance " -

"C'était un moment assez intense ! Je me suis fait surprendre par les graviers et elle (sa voiture, ndlr) est partie. Évidemment après, j'ai été hésitant à d'autres endroits. Nous avons eu des difficultés dans les graviers", a avoué le Gallois.

Finalement plus de peur (et quelques millièmes de secondes perdus) que de mal pour le vice-champion du monde en titre, qui peut maintenir le suspens au championnat avant la dernière manche à Monza (Italie) du 19 au 21 novembre.

Evans veut sa finale, et sa revanche: c'est à Monza qu'Ogier l'avait dominé fin 2020 pour s'adjuger sa septième couronne mondiale.

Le Français, qui doit marquer six points de plus qu'Evans au championnat ce dimanche pour être titré en Catalogne, n'a pas connu un départ idéal.

"J'ai été trop prudent, je dois me réveiller à la prochaine spéciale", disait-il dès le premier chrono. "Celui qui a eu un bon réveil, c'est Elfyn!", continuait le Français après la deuxième.

Que lui manque-t-il alors pour suivre Neuville et Evans dans les lacets des montagnes près de Tarragone (nord-est) ? "Simplement la vitesse, je suis trop lent", a-t-il commenté en fin de journée

"Je n'ai pas assez confiance pour pousser la voiture au maximum", a-t-il continué, tout en relativisant: "Ce n'est pas non plus une très mauvaise journée mais j'ai dû me battre à chaque instant avec la voiture, avec les réglages, sans trouver la meilleure solution".

Après une absence en 2020 pour cause de pandémie, la Catalogne retrouve son rallye, dans une version 100% asphalte et non mixte asphalte/graviers comme c'était le cas ces dernières années.

La deuxième journée commence à 08h44 samedi avec sept spéciales au programme jusqu'à 18h00.

"J'ai hâte d'y être", a souri Neuville, "de plus en plus à l'aise" au fil de la journée vendredi. Troisième du championnat, le Belge, éliminé de la course au titre, vise une deuxième victoire cette saison après son rallye national à Ypres.

L'Espagnol Dani Sordo (Hyundai), le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) et le Français Adrien Fourmaux (M-Sport Ford) sont 4e, 5e et 6e.