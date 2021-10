Le prochain marathon de Namur aura lieu le 24 avril 2022

(Belga) La prochaine édition du marathon de Namur aura lieu le 24 avril 2022, a annoncé vendredi son organisation, alors que les inscriptions sont ouvertes depuis 18h00.

Lancé en 2018, le marathon de la capitale wallonne a dû être annulé en 2020 en raison de la crise sanitaire et s'est transformé en course virtuelle en 2021. L'an prochain marquera donc le grand retour de cet événement qui avait attiré quelque 3.500 participants lors de ses deux premières éditions, marathon et semi-marathon confondus. En 2022, les organisateurs espèrent faire au moins aussi bien en termes d'affluence et ont mis les petits plats dans les grands pour proposer une épreuve encore plus aboutie. Le plus gros changement concerne les parcours. Le marathon démarrera de Dave et le semi-marathon de Profondeville, pour tous les deux se terminer place d'Armes, en plein centre de Namur. En prime, des concerts et animations sont prévus pour prolonger le plaisir. Informations et inscriptions sur www.marathonnamur.com. (Belga)