Une révolution en vue?: la mi-temps de certains matchs de foot pourrait bientôt durer 25 minutes

La mi-temps des matchs de foot va-t-elle passer de 15 à 25 minutes ? C'est en tous cas la demande qu'à faite la CONBEMOL, l'Association Sud-américaine de football.

jusqu'ici, un match de football est constitué de deux périodes de 45 minutes entrecoupées d'une pause de 15 minutes. Cela pourrait bientôt ne plus être le cas.

Selon le journal allemand Bild, Gianni Infantino, le président de la FIFA, a reçu un courrier de la part d'Alejandro Dominguez, le président de la CONMEBOL, l'Association Sud-américaine de football.

Cette lettre, toujours selon nos confrères allemands, demande à ce que la mi-temps de la finale de la Copa Libertadores (la Ligue des Champions sud-américaine) dure 25 minutes, au lieu des 15 habituelles. La mi-temps plus longue devrait maintenant permettre d'augmenter la qualité des spectacles de mi-temps. La nouvelle règle devrait alors également s'appliquer aux autres finales internationales.

L'idée de Dominguez est basée sur ce qui se fait déjà aux États-Unis avec le Super Bowl, la finale du championnat de foot américain. Lors de ce match particulier, la mi-temps dure plus longtemps que durant les matchs de la saison régulière et cela permet de faire un grand show avec des célébrités.

Pour modifier les règles du football, ça n'est pas à la FIFA de décider mais à l'IFAB (International Football Association Board). Cette instance existe depuis 1886 et l'apparition de la professionnalisation du foot en Angleterre. Aujourd'hui, elle est composée de représentants de la FIFA et des quatre fédérations britanniques pionnières du football, les fédérations anglaise, écossaise, galloise et nord-irlandaise.

Le Board va discuter de cette proposition lors de sa prochaine réunion, le 27 octobre.

La Fifa elle-même a voulu prolonger la pause de la mi-temps à 20 minutes il y a douze ans, mais cela a ensuite été évalué comme une étape commerciale et rejeté.