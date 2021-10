Une petite panne et c'est le bazar: une grue retarde le match des Reds Panthers de presque deux heures

La première des deux confrontations des Red Panthers contre l'Allemagne en Hockey Pro League a dû être retardée de près de 2 heures, samedi, dans les installations d'Uccle Sport, à Bruxelles.

En cause: une grue servant au montage des caméras de télévision (voir photo) est restée bloquée sur une partie de terrain et n'a pu être dégagée qu'après 1 heure 20 d'effort. Avec l'arrosage et l'échauffement qui ont suivi, la partie n'a pu débuter qu'à 15h40, au lieu de 14h00 initialement prévu.

Heureusement, cela n'a pas perturbé nos joueuses qui se sont imposées 1-0 grâce à un but d'Ambre Ballenghien sur pénalty-corner.