Les coureurs cyclistes Deceuninck-QuickStep aux côtés des Responsible Young Drivers

(Belga) Les coureurs cyclistes de l'équipe Deceuninck-QuickStep Bert Van Lerberghe et Florian Sénéchal ont accompagné samedi soir les Responsible Young Drivers dans un bar du centre-ville de Bruxelles pour sensibiliser les fêtards et fêtardes aux risques de la conduite sous influence à l'occasion de la Nuit européenne sans accident.

Une équipe de bénévoles des Responsible Young Drivers s'adressait aux noctambules et s'assurait, à l'aide d'alcootests, qu'ils ne boivent pas d'alcool s'ils reprenaient au volant. "C'est formidable de pouvoir passer une soirée à parler des risques de l'alcool au volant. De cette façon et en tant que modèle, on peut aider les gens à s'amuser plus intelligemment", a déclaré le cycliste Bert Van Lerberghe. Cette action de sensibilisation se déroulait également à Hasselt, Lievegem et au Carré de Willebroek. (Belga)