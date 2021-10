Les Belges à l'étranger - Menés 0-2, Saelemaekers et l'AC Milan renversent l'Hellas Vérone à domicile

(Belga) L'AC Milan et Alexis Saelemaekers, titulaire, ont inversé la tendance contre l'Hellas Vérone samedi à domicile dans le cadre de la huitième journée de Seria A. Menés 0-2 à la mi-temps, les Rossoneri ont renversé la vapeur pour finir par s'imposer 3-2.

Prolongé par le club milanais jusqu'en 2026, Alexis Saelemaekers, comme tous ses coéquipiers, a été bousculé par l'Hellas Vérone en première mi-temps. Les Rossoneri ont encaissé très rapidement dans la rencontre, dès la 7e minute, des ?uvres de Gianluca Caprari. Moins de 20 minutes plus tard, les visiteurs doublaient la mise sur pénalty grâce à Antonin Barak (24e). L'ex-joueur d'Anderlecht était remplacé à la mi-temps et assistait du banc à la réduction du score d'Olivier Giroud (59e), avant que Franck Kessie ne rétablisse l'égalité à la 76e. Deux minutes plus tard, le défenseur de Vérone Koray Gunter trompait son propre gardien et plaçait Milan aux commandes, vers une victoire étriquée. Au classement, les Milanais prennent temporairement la tête du championnat avant le match de Naples dimanche à 18h. Alexis Saelemaekers et les siens comptent 22 points, soit une longueur d'avance sur le club de Dries Mertens.