ATP Indian Wells - Première finale en Masters 1000 pour Norrie

(Belga) Le Britannique Cameron Norrie (26e) s'est imposé face au Bulgare Grigor Dimitrov (28e) en deux sets 6-2, 6-4, en 1h26 de jeu, et accède à la première finale d'un Masters 1000 de sa carrière, à Indian Wells.

Le gaucher, vainqueur du tournoi de Los Cabos le mois dernier, n'avait même jusqu'ici jamais atteint les quarts ou les demies d'un Masters 1000 ou d'un tournoi du Grand Chelem. Face à Dimitrov, il s'est montré d'entrée plus en confiance, prenant le service de son adversaire à chaque fois dès le début des deux sets et obligeant le Bulgare à courir après le score, et concluant le match avec un jeu blanc sur son service. Le Bulgare, ex-N.3 mondial, qui retrouvait pour la première fois depuis 2019 les demi-finales d'un Master 1000, a commis beaucoup trop d'erreurs et de fautes directes pour espérer renverser le match. Malgré une journée de repos, Dimitrov, auteur d'un retour remarqué lors de son parcours à Indian Wells, a peut être payé ses dernières rencontres en trois sets contre le Polonais Hubert Hurkacz au tour précédent (2h37) et surtout contre Medvedev, 2e joueur mondial et vainqueur du dernier US Open, éliminé en 8e par le trentenaire né à Haskovo. Dans l'autre demi-finale l'Américain Taylor Fritz (39e mondial) tombeur surprise d'Alexander Zverev (4e), affrontera le Géorgien Nikoloz Basilashvili (29e) pour une place en finale dans le désert californien. (Belga)