Championnat de Belgique des rallyes - Grégoire Munster vainqueur sur le fil: "j'ai vieilli de 5 ans dans la dernière spéciale"

(Belga) Grégoire Munster (Hyundai i20 R5) a signé sa deuxième victoire cette saison dans le championnat de Belgique des Rallyes (BRC) en s'adjugeant le Sezoensrally samedi à Bocholt avec seulement 3.6 secondes d'avance sur Adrian Fernémont (Skoda Fabia Rally2), leader au classement général, après 163 km chronométrés.

Grégoire Munster, 22 ans, a résisté jusqu'au bout aux assauts de Fernémont. A trois spéciales de la fin en effet, Grégoire Munster, alors en tête, a commis une petite erreur perdant dix secondes et voyant son rival revenir à 2.2 secondes et Ghislain de Mevius (Skoda Fabia Rally2) à 2.5. "Je n'aurais jamais dû commettre cette erreur. J'ai loupé un freinage pour un tout droit masqué le long du canal et j'ai eu du mal à relancer le moteur. Cela m'a semblé durer une éternité", a expliqué le Verviétois sur le site des organisateurs. "Ensuite, nous avons continué à attaquer pour préserver une petite marge jusque dans la dernière spéciale. Je savais qu'Adrian allait tout donner. Il a réussi à réduire son retard de 4 secondes, mais nous avons conservé suffisamment d'avance. Dans ces dernières spéciales, j'ai vieilli de 5 ans." Adrian Fernémont, qui a pris la tête du BRC la semaine dernière grâce à sa victoire au Rallye de Wallonie, était lui content de son "meilleur résultat au Sezoensrally, une épreuve qui ne m'avait jamais vraiment souri. Je suis content de ma course. J'ai tout essayé dans le dernier chrono. Et Grégoire a tenu bon". Ghislain de Mevius, 3e, lui l'était moins. "Je n'ai pas assez attaqué dans l'obscurité. J'aurais pu revenir sur Adrian. Pour le reste, nous avons perdu du temps ce matin (samedi matin) en première boucle avec nos soucis de soupape de décharge". Adrian Fernémont conserve de justesse la tête du BRC devant Munster, vainqueur déjà à l'East Belgian Rallye, et De Mevius. Il reste deux rendez-vous au programme au Rallye du Condroz à Huy le 6 novembre et le Spa-Rallye en clôture le 4 décembre. (Belga)