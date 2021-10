José Mourinho pour coacher Newcastle?: voici la réponse du Portugais

Avec le rachat du club de Newcastle par le fond d'investissement de l'Arabie Saoudite, faisant du club anglais le nouveau club le plus riche du monde, les rumeurs vont bon train.

Les nouveaux propriétaires ne cachent pas leurs ambitions et comptent bien faire venir des joueurs de classe mondiale et des entraineurs de haut vol dans leur nouveau club.

Les noms de Jesse Lingaard, Mauro Icardi et autres ont déjà été évoqués par la presse et le nom d'Antonio Conte comme futur entraineur également. Récemment, un nom bien connu des amateurs de foot a été cité comme potentiel successeur à Steve Bruce, l'actuel entraineur de Newcastle : José Mourinho.

Le Portugais est actuellement sous contrat avec l'AS Rome après avoir été licencié en 2019 du club de Tottenham. Interrogé sur sa potentielle arrivée sur le banc de Newcastle lors de la conférence de presse avant le match contre la Juventus ce dimanche, The Special One a affirmé qu'il n'avait "absolument rien à dire" concernant Newcastle : "La seule chose que je peux dire, c'est que pendant de nombreuses années, j'ai travaillé avec l'une des figures les plus importantes de l'histoire de Newcastle, Sir Bobby Robson, et donc à cause de cela, j'ai toujours eu un peu de connexion émotionnelle avec cette ville." "Mais rien de plus" précise-t-il. Ses propos sont relayés par RMC sport.

Les fans du club de La Louve peuvent donc dormir sur leur deux oreilles, l'ancien entraineur de Chelsea et de l'Inter Milan n'a nullement l'intention de quitter son poste."Je suis ici, je suis vraiment heureux d'être ici. Je suis concentré à 100 % sur le projet de la Roma, le projet Friedkin." Arrivé sur le banc des Giallorossi cet été, le Mou' exclut donc un retour en Angleterre.