Quatrième match nul d'affilée pour Anderlecht, qui partage à Saint-Trond

Saint-Trond et Anderlecht ont partagé l'enjeu 2-2 dimanche après-midi sur la pelouse synthétique du Stayen, dans le cadre de la 11e journée du championnat de Belgique de football.

La première période était riche en occasions mais pauvre en buts, les deux équipes atteignant la mi-temps sur le score de 0-0. Les Canaris furent les premiers à animer la rencontre, Brüls et Cacace alertant Van Crombrugge dans les cinq premières minutes. Anderlecht répliquait par Refaelov au quart d'heure et par Zirkzee, dont le tir était repoussé par le cadre du but à la 22e minute d'une première période qui vit les Limbourgeois et les Bruxellois se créer un paquet d'occasions sans parvenir à ouvrir le score. Le premier but tomba sur penalty en début de seconde période. L'arbitre désignait le point de penalty après que Kouamé a été accroché dans la surface de réparation. Refaelov se chargea de botter le penalty pour ouvrir le score à la 48e minute. Le STVV ne tardait pas à égaliser: Konaté trompait Van Crombrugge d'une reprise de volée à la 56e minute. Teixeira eut l'occasion de porter les Canaris aux commandes mais son coup de tête était détourné par la transversale anderlechtoise. Anderlecht reprit de nouveau l'avance via un penalty, sifflé pour une faute de Durkin sur Raman à la 77e. Gomez se présentait aux onze mètres et envoyait le cuir au fond des filets pour faire 1-2 (78e). On pensait les troupes de Vincent Kompany lancées vers un premier succès après trois partages consécutifs, mais Saint-Trond égalisait en toute fin de match, dans le temps additionnel. Sur un coup franc de Brüls, Leistner, esseulé dans le rectangle, y allait d'une frappe puissante qui était déviée dans son but par Harwood-Bellis. Après ce 4e match nul d'affilée, Anderlecht pointe au 7e rang avec 17 points. Saint-Trond est 10e avec 2 unités de moins. La 11e journée de championnat se poursuit dimanche avec Beerschot - Malines (16h), Charleroi - Genk (18h30) et La Gantoise - Eupen (21h).