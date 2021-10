Le scandale: un arbitre annule un auto-goal et donne...un corner à la place (vidéo)

Des scènes controversées, on en voit beaucoup dans le foot mais celle-là a quelque chose de particulier.

Dans un match de D2 américaine, Miami recevait Pittsburgh. L'histoire aurait pu s'arrêter là si un fait de jeu hallucinant ne s'était pas produit.

Alors que Miami joue une faute rapidement, un joueur de l'équipe adresse une passe en retrait à son gardien. Sauf que celui-ci se troue complètement et le ballon termine sa course au fond des filets. Pas de chance.

C'est là que le mystère apparait. Alors qu'il semble absolument clair que le but est un auto-goal dans les règles de l'art, l'arbitre a décidé d'annuler le but et de donner un corner à la place, comme le raconte le club de Pittsburgh sur son compte Twitter. "Voici donc le but qui ne l'était pas, proposé sans commentaire", écrit le club américain sur un ton amer.

Au final, la décision pèse lourd puisque cela prive Pittsburgh de la victoire. Les deux équipes se sont quittés sur le score de 0-0.