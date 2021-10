1B Pro League - Lommel n'a pas épargné Mouscron

(Belga) Mouscron a essuyé une nouvelle défaite 3-0 à Lommel dans le cadre de la 8e journée de la 1B Pro League. Arno Verschueren (20e), Koki Saito (67e) et Diego Rosa (80e) ont permis aux Limbourgeois de compter 13 points tout comme Waasland-Beveren, deuxième. Le REM est collé à la dernière place (2 points). A 20 heures, le RWDM (8 points, 7e), qui reste sur un succès à Deinze, tentera d'infliger au leader Westerlo (17 points) sa première défaite.

Le coup d'envoi de la rencontre a été donné par Ederson et Gabriel Jesus, deux joueurs de Manchester City, club partenaire de Lommel. Les Cityzens affrontent le Club de Bruges mardi en Ligue des Champions. Samedi, Virton, qui n'avait plus gagné depuis trois matches, a battu le Lierse 2-1. Grâce à un doublé de Souleymane Anne (18e, 27e), l'Excelsior s'est hissé en 6e position (9 points). Malgré le but de Hakim Djamel Abdallah (44e), le Lierse est 4e (11 points). Vendredi, Deinze a dominé Waasland-Beveren mais n'est pas parvenu à trouver la faille et a collectionné un troisième partage en quatre matches. Les Flandriens (11 points) se retrouvent 5e. (Belga)