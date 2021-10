Hockey Pro League - Les Red Lions remportent également leur 2e match contre l'Allemagne

(Belga) Au lendemain de leur victoire 6-1 samedi à Uccle, les Red Lions, l'équipe nationale masculine de hockey, se sont à nouveau imposés dimanche (5-3) face à l'Allemagne dans leur 2e match de la Hockey Pro League. Après avoir été menés au score en début de partie, les champions olympiques et N.1 mondiaux ont corrigé le tir via Sébastien Dockier (2x) et Tanguy Cosyns avant le repos. Thibeau Stockbroekx et Nicolas De Kerpel ont signé les deux autres buts en 2e mi-temps. Tenants du titre, ils prennent logiquement la tête de la compétition avec 100% des points.

Les Red Lions poursuivront la Pro League avec une double confrontation contre les Pays-Bas, les 26 et 28 novembre, à Rotterdam, - leurs deux derniers matchs internationaux de l'année, avant de poursuivre la compétition en 2022 en Argentine (12 et 13/02). (Belga)