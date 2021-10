Belgian Men Hockey League - Louvain s'impose 1-3 au Daring en match avancé

(Belga) Alors que les Red Lions signaient victorieusement leur entame en Pro League, deux clubs de la Belgian Men Hockey League ne comptant pas de joueurs internationaux dans leurs rangs ont disputé dimanche un match avancé du championnat. Grâce à son succès 1-3 au Daring, Louvain pointe désormais à la 3e place du championnat de Division Honneur, avec 14 unités, à deux points des deux leaders du Léopold et de l'Orée qui comptent un match de moins.

A Molenbeek, Sam Lane a débloqué une partie fermée à son entame en ouvrant le score pour les Universitaires (20e). Le Daring a rapidement réagi via Geoffroy Cosyns au terme d'une mêlée devant le gardien louvaniste James Carr (23e). En seconde période l'international espagnol Pau Quemada a signé un doublé sur penalty corner, aux 36e et 46e minutes, pour ramener les 3 points à Heverlee. Si Louvain confirme son top 6 en s'isolant à la 3e place, le Daring reste bloqué en fond de classement, en 9e position avec 7 points. La prochaine journée complète de championnat, la 8e, est programmée le dimanche 31 octobre, avec notamment une confrontation entre les champions en titre du Dragons, actuels 4e, et les leaders du Léopold.