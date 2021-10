La star montante du rugby néo-zélandais Sean Wainui meurt dans un accident de voiture

Le recordman des essais sur un match en Super Rugby, Sean Wainui, est mort dans un accident de voiture lundi, plongeant le rugby néo-zélandais dans le deuil.

Le véhicule du joueur de 25 ans a heurté un arbre, selon la police.

Le directeur général de la Fédération néo-zélandaise de rugby à XV, Mark Robinson, a déploré la mort du centre des Waikato Chiefs, évoquant "un jour sombre pour le rugby".

"Le décès de Sean touchera profondément toutes les personnes impliquées dans le rugby, en particulier ses coéquipiers de Bay of Plenty (son équipe en championnat néo-zélandais qu'il avait rejoint en mai dernier) et des Chiefs, nous partageons leur chagrin et leur choc", a-t-il déclaré dans un communiqué.

L'ancien All Black Sonny Bill Williams a aussi rendu hommage sur les médias sociaux à Wainui. "Bien que je n'aie pas joué à ses côtés, je pouvais toujours sentir son mana (sa stature) en me heurtant à lui en tant qu'adversaire", a-t-il tweeté.

Wainui, qui a notamment représenté la sélection néo-zélandaise des moins de 20 ans et celle des Maori All Blacks, avait commencé sa carrière en Super Rugby avec les Canterbury Crusaders en 2016.

Il a rejoint les Chiefs en 2018: en juin dernier, il a marqué cinq essais contre la franchise australienne des NSW Waratahs lors d'une victoire 40-7 à Sydney, établissant un record pour le plus grand nombre d'essais inscrits par un joueur dans un seul match de Super Rugby.