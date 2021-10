Une Coupe du monde tous les deux ans? Les sélectionneurs des équipes nationales vont se prononcer

La FIFA organise mardi et jeudi des visioconférences pour recueillir le "point de vue" des sélectionneurs des équipes nationales masculines sur la réforme du calendrier international, en particulier sur l'hypothèse d'une Coupe du monde biennale, a-t-elle indiqué lundi.



Les points à l'ordre du jour seront "la santé des joueurs, les périodes de matches internationaux, la fréquence de la Coupe du Monde de la FIFA, entre autres", a précisé l'organe de gouvernance du football mondial dans un communiqué. "Le point de vue des sélectionneurs des équipes nationales masculines est très important", y affirme Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial à la FIFA. "Nous n'avons pas souvent l'occasion de nous réunir pour échanger. Il faut donc saisir la chance de dialoguer lorsqu'elle se présente. C'est la meilleure façon pour nous de protéger la place qu'occupe le football dans le monde et de rendre notre sport vraiment mondial".

L'ancien entraîneur d'Arsenal souhaite mettre en place une compétition de sélections chaque année, en alternant Mondial et compétitions continentales, tout en regroupant les qualifications sur le seul mois d'octobre, ou en octobre et en mars. Un rapport complet doit être publié par la FIFA en novembre, avant un "sommet global" d'ici à la fin de l'année. L'idée d'une Coupe du monde organisée tous les deux ans à partir de 2028 est fermement rejetée par la confédération européenne de football (UEFA) et des groupes de supporters notamment. Chez les Diables Rouges, Roberto Martinez s'est également déclaré opposé à un tel projet. "La pression sur les joueurs est grande, il y a beaucoup de matches en clubs et au niveau international. Je ne pense pas dès lors qu'une Coupe du monde tous les deux ans soit quelque chose de positif pour le football, parce que la Coupe du monde est ce qu'elle est justement parce qu'elle se déroule tous les quatre ans", avait déclaré le sélectionneur des Diables Rouges avant le Final Four de la Ligue des Nations.

"L'aspect historique et le charme réside précisément dans le fait qu'un joueur ne pourrait disputer que 4 ou 5 Coupes du monde durant sa carrière. Le voir jouer 8 ou 9 Coupes du monde, cela dévaluerait l'évènement. Pour les pays européens, il y a déjà la Coupe du monde, le championnat d'Europe, la Ligue des Nations et des matches amicaux, même si je pense qu'il faut que tous les matches comptent", avait ajouté le technicien espagnol. En France, le président de la Fédération Noël Le Graët a déclaré début octobre n'avoir "aucune opposition" de principe à ce sujet. Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps s'est en revanche montré plus réservé face à une réforme de la Coupe du monde qui donnerait "le sentiment de la banaliser".