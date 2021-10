Roberto Martinez futur entraîneur du club le plus riche de la planète?

Pour son premier match sous pavillon saoudien depuis son rachat, Newcastle a cédé face à un Tottenham revigoré (3-2), dimanche pour la 8e journée de Premier League, dans un match interrompu par un malaise en tribunes peu avant la pause.



L'ambiance festive pour l'accueil des nouveaux propriétaire des Magpies, emmenés par le fonds souverain saoudien PIF, et le 1000e match de Steve Bruce comme entraîneur, a été gâchée par la 5e défaite des Magpies en huit matches cette saison.

S'ils savaient certainement l'ampleur du chantier avant d'arriver, les nouveaux propriétaires des Magpies vont probablement trouver le temps long d'ici la trêve internationale de janvier, leur première fenêtre pour améliorer l'effectif. Le budget pour transférer devrait être très important. Selon des estimations, le club anglais dispose de ressources atteignant les 400 milliards d'euros. C'est 150 de plus que ce dont disposent les Qataris du PSG et 370 de plus que ceux de Manchester City.



Steve Bruce, l'entraîneur actuel risque lui de n'être à ce moment-là qu'un lointain souvenir, tant ses jours semblent comptés à la tête de l'équipe.

Ce lundi, le quotidien anglais The Times annoncent que Roberto Martinez, Steven Gerrard et Unai Emery seraient les trois entraîneurs ciblés par les nouveaux propriétaires de Newcastle.