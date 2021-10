Club Bruges-Manchester City: les Blauw en Zwart n’ont plus battu une équipe anglaise depuis... 26 ans!

Après un partage très encourageant face au PSG, le FC Bruges a confirmé sa bonne forme en enregistrant un succès probant à Leipzig : 1-2 !

Avec quatre points décrochés en deux rencontres, les hommes de Philippe Clement ont démarré cette phase de poule sous les meilleurs auspices.

Ces deux résultats leur permettent de nourrir des ambitions dans cette compétition malgré un tirage qui s’annonçait périlleux.

En effet, Paris avait disputé la finale de cette Ligue des Champions lors de la saison 2019/2020 et Manchester City a réussi à l’imiter au mois de mai dernier.

Quant aux Allemands, ils ont atteint les ½ finale en août 2020 et les 1/8 de finale cette année.

Un tel départ au vu des adversaires semblait donc inespéré pour les Brugeois mais ils sont parvenus à faire déjouer tous les pronostics.

Un City à deux visages

Cependant, le plus dur est encore à venir pour les Flandriens car leur adversaire de ce mardi, Manchester City, possède une sacrée armada. Sa défense est performante (seulement 3 buts encaissés en huit matchs de Premier League), Bernardo Silva est en pleine bourre et Kevin De Bruyne se sublime dans les matchs importants. Bref, une équipe qui semble injouable pour le champion de Belgique en titre. Et pourtant, en C1, les Citizens ne semblent pas aussi souverains. Les Anglais ont encaissé pas moins de 5 buts en seulement 2 rencontres de Ligue des Champions. Après un succès spectaculaire 6-3 contre Leipzig, Manchester City a dû concéder un revers 2-0 sur la pelouse du PSG. C’est donc avec un maigre total de 3 petites unités (contre 4 pour le FC Bruges) que les finalistes en titre se rendront au Jan Breydelstadion dans l’espoir de renouer avec la victoire et de dépasser ainsi leurs hôtes de la soirée.

26 ans sans victoire !

Les Brugeois aborderont ce match sans pression mais avec l’envie de réaliser un nouvel exploit. Celui-ci aurait une valeur encore plus symbolique étant donné les précédents avec les clubs anglais. Il faut remonter à…1995 pour trouver trace d’une victoire des Flandriens face à une équipe britannique. A l’époque, Bruges avait écarté Chelsea sur le score de 1-0 à l’aller avant de devoir concéder l’élimination au retour (succès 2-0 des Blues). Depuis lors, les Anglais ont conservé leur brevet d’invincibilité toutes compétitions confondues :

Coupe UEFA 2006/2007 : Tottenham – FC Bruges 3-1

Europa League 2011/2012 : FC Bruges – Birmingham 1-2 / Birmingham – FC Bruges 2-2

Europa League 2012/2013 : Newcastle – FC Bruges 1-0 / FC Bruges – Newcastle 2-2

Champions League 2015/2016 : Manchester United – FC Bruges 3-1 / FC Bruges – Manchester United 0-4

Champions League 2016/2017 : FC Bruges – Leicester 0-3 / Leicester – FC Bruges 2-1

Europa League 2019/2020 : FC Bruges – Manchester United 1-1 / Manchester United – Bruges 5-0

Les équipiers d’Hans Vanaken devront réaliser une performance XXL ce mardi afin de mettre fin à l’hégémonie anglaise