Kevin De Bruyne donne son favori pour le Ballon d'Or: "Je regarderais sur une période de deux ans"

Les trente joueurs qui peuvent espérer obtenir le Ballon d'Or du meilleur joueur de football de l'année 2021 sont connus. Deux joueurs belges figurent parmi eux : Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku. Pour le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges (68 buts) c'est une première. Le stratège des Citizens connaît cet honneur pour la 6e année. Il avait terminé 14e en 2019, 9e en 2018, 14e en 2017, 20e en 2016 et 18e en 2015.

Ce lundi, Kevin De Bruyne s'est présenté face à la presse avant le match de Ligue des champions face au Club Bruges. Une question sur le Ballon d'Or lui a été posée. Qui est le favori selon lui? Pour le maestro de Manchester City Robert Lewandowski devrait être le prochain vainqueur du trophée.

Rien que sur l'année 2021, le buteur polonais a pour rappel inscrit 41 buts en une saison de Bundesliga...

Kevin De Bruyne a ajouté que comme en 2020, le trophée n'avait pas été décerné (à cause de la pandémie de coronavirus) et que Lewandowski avait grandement participé au succès du Bayern Munich en Ligue des Champions, ces performances devait être récompensées. "Je pense que si je dois choisir, je regarderais sur une période de deux ans. Je choisirais Lewandowski pour ce qu'il a fait. Il a marqué beaucoup de buts et gagné beaucoup avec le Bayern", a-t-il souligné.