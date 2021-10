Novak Djokovic ne veut pas dire s'il est vacciné contre le coronavirus: "Les gens vont trop loin"

Novak Djokovic ne sait pas encore s'il défendra son titre à l'Open d'Australie en janvier prochain. Le Serbe, N.1 mondial, n'a pas précisé si c'était à cause de l'obligation d'avoir été vacciné contre le coronavirus qui pourrait entrer en vigueur pour la première levée du Grand Chelem de l'année.

"Les choses sont comme elles sont. Je ne sais pas encore si j'irai à Melbourne", a déclaré Djokovic lundi dans la presse serbe. Le N.1 mondial est également resté silencieux sur sa vaccination. "C'est de l'ordre du privé. Les gens vont trop loin en posant cette question pour juger quelqu'un. Quoi que je dise, les gens en profiteront."

Djokovic s'est imposé neuf fois à Melbourne et est le triple tenant du titre après des succès en 2019, 2020 et 2021. Le Serbe a remporté 20 titres du Grand Chelem dans sa carrière, le même total que Roger Federer et Rafael Nadal.