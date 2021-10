Christian Benteke marque un très joli premier but en Premier League cette saison (vidéo)

Malgré un but de Christian Benteke, qui a joué toute la rencontre, Crystal Palace a été contraint au partage dans les dernières secondes (2-2) à Arsenal en clôture de la 8e journée de Premier League lundi. Albert Sambi Lokonga est monté au jeu au repos du côté des Gunners.

Arsenal avait démarré la rencontre du bon pied en ouvrant le score après huit minutes via Pierre-Emerick Aubameyang. En seconde période, Crystal Palace profitait des erreurs défensives des Gunners pour renverser la situation via Christian Benteke (50e) et Odsonne Edouard (73e). Alors que les Eagles se dirigeaient vers la victoire, Alexandre Lacazette offrait un point à Arsenal sur la dernière action de la rencontre (90e+5). Au classement, Arsenal est 12e avec 11 points, trois de plus que Crystal Palace qui occupe la 14e position. En Italie, Daan Heymans est monté à la 87e minute de jeu dans la victoire 1-0 de Venise contre la Fiorentina. Mattia Aramu a inscrit le seul but de la partie sur un service de Thomas Henry, l'ancien joueur d'OHL (39e). Au classement, Venise grimpe à la 15e place avec 8 points. La Fiorentina est 9e avec 12 points. En Espagne, Landry Dimata est entré à la 86e minute lors du succès 2-0 de l'Espanyol Barcelone contre Cadiz. Un succès qui permet aux Catalans de passer à la 11e place avec 12 points. Cadix est 16e avec 7 points.