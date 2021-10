Le Belge Marvin Vanluchene sacré vice-champion du monde de motocross sidecar (photo)

Marvin Vanluchene, 25 ans, et son passager néerlandais Robin Bax, ont été sacrés vice-champions du monde de motocross sidecar ce week-end à Oss aux Pays-Bas à l'issue de la dernière épreuve du Mondial.

Conjointement en tête du championnat à l'issue de la deuxième des trois manches au programme samedi, le Néerlandais Etienne Bax avec le Français Nicolas Musset et le duo Vanluchene-Bax ne devançaient le Néerlandais Julien Veldman et le Tchèque Ondrej Cermak que de trois points. La troisième manche dimanche a départagé les trois équipages permettant à Etienne Bax, 33 ans, d'aller décrocher son quatrième titre mondial avec 264 points pour 259 à Vanluchene, champion du monde en 2018 (alors avec le Néerlandais Ben Vandenbogaert). Veldman et Cermak terminent à la troisième place avec 241 unités. Glenn Janssens, passager du Néerlandais Koen Hermans, finit 4e (207 pts). En raison de la crise sanitaire, le championnat du monde de sidecar cross était réduit à quatre courses, mais de trois manches chacune au lieu de deux.