Philippe Vande Walle : "Une pression de plus en plus forte sur Solskjaer!"

La Ligue des Champions est de retour. Ce mardi, Bruges reçoit Manchester City et Kevin De Bruyne (dès 18h sur Club RTL). Demain soir, l'Atalanta se déplace à Manchester United (20h sur Club RTL).

Ce n’est pas encore la crise à Manchester United, mais la pression est de plus en plus forte sur les épaules des joueurs et surtout du coach. Ce week-end, le match à Leicester était spectaculaire, mais encaisser 4 buts avant un match de LC, ce n’est clairement pas bon pour la confiance des Mancuniens. A ce jour, on peut parler d’un début de saison très mitigé pour ManU, ou en tout cas très en dessous des attentes suscitées par le mercato. N’oublions pas que Manchester a dépensé 140 millions d’euros pour trois joueurs de très gros calibre (Varane, Sancho et Cristiano Ronaldo). Pour l’instant, le rendement de l’équipe est insuffisant. En Ligue des Champions, Manchester n’a déjà plus droit à l’erreur suite à la défaite à Berne. Jusqu’à présent, Solskjaer s’en est toujours sorti. Je pense que ce sera encore le cas cette fois… Mais attention à ce match contre l’Atalanta.



En tête du groupe, les Italiens vont se déplacer à Manchester avec moins de pression. Ils ont un très beau coup à jouer au niveau du classement, et ils vont certainement tenter une performance. Avec des joueurs comme Zapata ou Ilicic, qui a marqué deux buts ce week-end, ils sont tout à fait capable de jouer en contre et de profiter de la moindre erreur…