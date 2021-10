Frederic Herpoel: "Une performance brugeoise n'est pas impossible!"

La Ligue des Champions est de retour. Ce mardi, Bruges reçoit Manchester City et Kevin De Bruyne (dès 18h sur Club RTL). Demain soir, l'Atalanta se déplace à Manchester United (20h sur Club RTL).

Avec la venue de Manchester City, le niveau s’élève encore plus pour les Brugeois, après les exploits contre le PSG et à Leipzig. Ici, le défi sera d’abord mental : City va certainement confisquer le ballon aux Brugeois. Cela fait partie de leur ADN et je ne vois qu’une seule équipe en Europe, le Bayern Munich, capable de rivaliser dans ce domaine là du jeu. Bruges va donc passer la majeure partie du match à courir derrière un ballon insaisissable. Ils devront rester calme, éviter toute frustration, et surtout rester concentrés à tout moment. Ils auront des occasions, mais très peu. Moins que face au PSG ou à Leipzig. C’est le deuxième grand défi de la soirée : être clinique devant lorsque les Brugeois seront dans le rectangle adverse.

Cela dit, une performance brugeoise n’est pas impossible. La défense de City n’est pas aussi rassurante que la saison passée… En Ligue des Champions, City a encaissé 5 buts… C’est autant que la saison dernière dans la compétition ! Attention cependant : le danger vient de partout : 16 joueurs différents ont marqué sur les 28 buts inscrits cette saison… Voilà Bruges prévenu…