L'édito d'Anne Ruwet: les Anglais charmés par notre prince Charles

Après avoir décroché le point du mérite face à Paris et validé face à Leipzig une victoire déterminante pour la suite de leur parcours européen, les Brugeois vont désormais défier Manchester City. Le rendez-vous est fixé ce mardi dès 18h45 avec Emiliano Bonfigli et Frédéric Herpoel en direct du stade Jan Breydel.

« Nous voulons toujours jouer notre jeu, ne pas avoir peur, quel que soit l'adversaire ! » Ce slogan lancé par le capitaine, Hans Vanaken, illustre bien le capital confiance qui anime l’effectif brugeois après les deux premières journées de Ligue des Champions. Manchester City est prévenu ! Ni arrogance ni suffisance mais ambition et estime de soi. Ah si les Diables avaient été portés par le même état d’esprit en Ligue des Nations…

Bref, revenons à Bruges ! Outre leur caractère et mentalité de vainqueur, les hommes de Philippe Clément ont démontré qu’ils avaient également le potentiel et les qualités pour se révéler aux yeux des plus grands. La Ligue des Champions est une fantastique vitrine, bien prester c’est déjà l’assurance de s’attirer quelques convoitises… anglaises notamment. De Ketelaere est son nom mais Charles vous sera certainement plus familier.

Notre petit prince belge âgé de 20 ans serait, en effet, sur les tablettes de plusieurs clubs anglais dont Liverpool. La valeur du prodige brugeois âgé de 20 ans est annoncée à 25 millions d’euros. Il fait ainsi son entrée dans le top 10 des joueurs belges les plus chers du moment. Mais nul doute que Philippe Clément trouvera les mots pour encadrer au mieux son jeune talent qui doit désormais confirmer ce statut et soigner ses statistiques offensives. Gageons que ses partenaires Blauw & Zwart auront à coeur de continuer à briller dans cette compétition et ainsi l’accompagner sur cette véritable… voie royale !