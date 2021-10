Fronde massive des clubs anglais: ils bloquent les futurs contrats de sponsoring de Newcastle, le nouveau riche

La Premier League a voté en faveur d'une interdiction temporaire des contrats de sponsoring entre les clubs et leur propriétaire, après l'arrivée comme actionnaire principal du fonds souverain saoudien PIF à Newcastle, rapportent les médias britanniques mardi.



La mesure, prévue pour durer un mois, le temps de permettre des discussions sur une modification pérenne des règles, a reçu le soutien de 18 des 20 clubs de l'élite anglaise, lors d'une réunion d'urgence organisée lundi soir. Selon le Guardian, Newcastle a voté contre et Manchester City --dont le sponsor maillot et du stade est la compagnie aérienne Etihad, propriété du gouvernement Emirati dont est proche le propriétaire de City-- s'est abstenu. Les deux clubs ont mis en doute la légalité de cette décision, précisent les journaux. Beaucoup de clubs redoutent que des contrats de sponsoring passés avec des compagnies saoudiennes permettent à Newcastle de contourner les règles du fair-play financier édictées par la Premier League qui n'autorisent que 105 millions de livres (120 millions d'euros) de pertes cumulées sur trois ans. La semaine dernière, le propriétaire de Leeds, Andrea Radrizzani, avait plaidé pour un renforcement de ces règles pour s'assurer que tous les clubs "jouent le même jeu". La Premier League avait donné son feu vert le 7 octobre à la reprise des Magpies par un consortium d'investisseurs, au terme de laquelle le fonds saoudien PIF contrôle 80% du capital.

La Premier League avait indiqué avoir reçu des garanties que le Royaume d'Arabie saoudite se tiendrait à l'écart de la gestion du club. Le gouverneur du PIF Yassir Al-Rumayyan avait assisté dimanche au premier match de son club, une défaite 3-2 contre Tottenham qui le laisse à une délicate 19e place après 8 journées et toujours à la recherche de son premier succès cette saison.