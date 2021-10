Ligue des champions: la passe LUMINEUSE de Kevin De Bruyne face à Bruges (vidéo)

Manchester City s'est replacé dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en s'imposant facilement au FC Bruges 5 à 1, après une défaite face au PSG le mois dernier.



Les Mancuniens, avec six points, prennent provisoirement la première place du groupe A avant la rencontre entre Paris et Leipzig (21h00, heure de Paris).

LIGUE DES CHAMPIONS: tous les résultats de la soirée



"Avec tout le respect que j'ai pour le PSG, Il est beaucoup plus difficile de trouver des espaces face à City. C'est actuellement selon moi la meilleure équipe du monde avec le Bayern", a déclaré en avant match Philippe Clément.



L'entraîneur des champions de Belgique ne croyait pas si bien dire. Bruges, qui avait accroché Paris lors du premier match de cette C1, a subi la pression des Mancuniens dès les premières minutes.



Après deux buts logiquement annulés pour hors-jeu, City a ouvert le score à la demi-heure par Cancelo sur une ouverture lumineuse de Foden.



Peu avant la pause, Riyad Mahrez se faisait justice sur penalty après une faute de l'ancien parisien Nsoki. (0-2, 43e).



Sur une superbe passe de Kevin De Bruyne, Kyle Walker a enfoncé les Blauw en Zwart peu avant l'heure de jeu (53e).



La maîtrise a été britannique, les Brugeois ne parvenant pas à mettre le pied sur le ballon.



Lors de son remplacement à la 66e par le jeune Cole Palmer (premier match de C1 à 19 ans), le Belge Kevin De Bruyne a reçu une ovation du public brugeois, admiratif de sa prestation.



Raheem Sterling obtenait lui du temps en remplaçant Phil Foden et a offert sur un plateau le 4-0 à Palmer (67e).



Les locaux ont sauvé l'honneur en fin de partie par Vanaken. Maigre consolation car dans la foulée Mahrez a marqué le 1-5, signant ainsi un doublé.