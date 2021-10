Ligue des Champions - "Pas besoin d'être plus déçu qu'après une courte défaite", pense Mignolet

(Belga) Simon Mignolet s'est retourné à cinq reprises pour aller cherche le ballon dans son but, mardi, contre Manchester City. "Tu n'as pas besoin d'être plus déçu car tu prends cinq buts", a relativisé le gardien brugeois en conférence de presse après le match.

"Je savais avant le match qu'il y avait deux scenarios possibles. Soit tu gardes le 0 et tu peux espérer faire quelque chose avec un coup-franc ou une opportunité. Au plus longtemps tu gardes le 0-0, au plus la confiance grandit. Mais si tu prends deux buts en première période, cela devient dur. Nous savions que cela pouvait arriver. Nous devons tirer les leçons. Alors oui, je suis déçu d'avoir perdu, mais pas plus que si c'était 1 ou 2-0." Bruges avait commencé la campagne par un beau partage 1-1 face au Paris Saint-Germain. Mardi, les Brugeois ont semblé impuissants. "Le match contre le PSG était complètement différent", analyse Mignolet. "City a de la qualité dans toute l'équipe. Tu ne peux pas te dire: on bloque les trois avants. Ici, toute l'équipe est dangereuse. Les avants bougeaient sans arrêt. Les deux backs (Cancelo et Walker, ndlr) ont marqué aujourd'hui, cela dit tout." Bruges compte 4 points au classement et est désormais devancé par City (6). "Nous devons nous concentrer sur le match suivant, à Manchester. Trouver un plan. L'ambition reste d'essayer de gagner le prochain match et voir ce qui est possible avant la dernière journée. L'an passé, lors de la dernière journée contre la Lazio, nous pouvions nous qualifier pour la suite de la Ligue des Champions ou finir troisièmes. Je ne sais pas ici ce qui sera possible, nos adversaires sont forts." (Belga)