Le PSG se fait peur, match renversant entre l'Atlético et Liverpool: découvrez tous les résultats de la soirée

Le Paris SG, un temps mené au score, a difficilement battu le RB Leipzig (3-2), grâce à un but de Kylian Mbappé et un doublé de Lionel Messi, mardi lors de la 3e journée de la Ligue des champions.



Le club de la capitale conserve un point d'avance sur Manchester City, vainqueur plus tôt à Bruges (5-1), en tête du groupe A (7 pts contre 6). Mbappé, qui a raté un pénalty dans le temps additionnel, a ouvert le score (9e) avant d'offrir l'égalisation à Messi (67e) et de lui laisser le pénalty de la victoire (74e). Leipzig, qui avait égalisé par André Silva (28e) puis pris l'avantage par Mukiele (57e), reste dernier du groupe avec 0 point.

