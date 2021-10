Ligue des champions: le PSG se fait peur mais renverse Leipzig avec un Kylian Mbappé intenable

Avec un but, une passe décisive et un penalty provoqué, la star du Paris SG Kylian Mbappé a réalisé une grande performance contre le RB Leipzig (3-2), mardi en Ligue des champions, qui a rappelé à quel point il était indispensable pour son équipe.



Son futur se dessine peut-être du côté du Real Madrid, qu'il pourrait rejoindre cet été après l'échec des négociations sur sa prolongation de contrat expirant en juin 2022.



Mais aujourd'hui, "Kyky" est un Parisien, qui ne laisse rien transparaître de ses doutes sur l'avenir. Il continue d'écrire la légende de la saison 2021/22 avec la gourmandise d'un joueur qui veut tout gagner.



Match après match, le Français s'impose comme l'attaquant le plus en vue de son équipe, devant Lionel Messi et Neymar.



"Quand l'équipe a besoin de lui, il apparaît", avait résumé l'entraîneur Mauricio Pochettino vendredi, après le succès contre Angers (2-1).



Face au SCO, "Kyky" s'était démultiplié, avec un but sur penalty et une passe décisive, pour compenser l'absence de ses deux acolytes de la "MNM".



Quatre jours plus tard, il a renfilé son costume de super-héros, quand ses coéquipiers ont réclamé son aide, dans un match piégeux.



Avec Messi, mais sans Neymar, blessé aux adducteurs, le PSG a longtemps bafoué son football contre des Allemands venus pour en découdre sur le terrain.



Penalty raté



Il a fallu tout le réalisme, tout le talent, toute la vitesse de Mbappé pour sortir du pétrin son équipe, menée 2-1 à l'heure de jeu.



Son ouverture du score (9e) a rassemblé toutes les qualités du Bondynois, jamais aussi fort que lorsqu'il a du champ pour jouer ses un-contre-un.



Seul face à lui, le défenseur Willi Orban s'est fait aspirer par la tempête Mbappé, qui a dévalé les 40 derniers mètres de Leipzig après un service de Julian Draxler, à la conclusion d'un contre éclair.



Il s'agit de son premier but de la saison en Ligue des champions, et de son quatrième sur ses quatre derniers matches.



Mais la suite a été plus difficile pour lui. Malgré plusieurs dribbles qui ont régalé le public, comme un hommage à Ronaldinho, invité d'honneur de la soirée, le Français n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent.



Les difficultés rencontrées par les milieux de terrain derrière lui, Ander Herrera et Idrissa Gueye, ont tari son canal d'approvisionnement.



Son salut est venu d'un joueur allemand: la passe ratée de Tyler Adams s'est transformée en offrande pour Mbappé qui, lancé, servait Messi pour le 2-2 (67e).



"Kyky" aime jouer l'altruiste: cette saison, il a réalisé plus de passes décisives (7) que de buts (6)!



Il en mériterait une "assist" supplémentaire, puisqu'il a provoqué le penalty qu'a transformé Messi (73e) pour la victoire.



Une nouvelle fois, sa vitesse lui a permis de gagner son un-contre-un et Mohamed Simakan, battu, n'a pu que le bousculer.



Il aurait pu réaliser le doublé dans le temps additionnel (90e+3) mais son penalty, consécutif à une faute sur Hakimi, s'est envolé au-dessus de la barre transversale.



Pas de cerise sur son gâteau, mais la suite s'annonce bien alléchante.