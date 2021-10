Le respect entre deux grandes stars: Kylian Mbappé fait un "cadeau" à Lionel Messi contre Leipzig (vidéo)

Le premier doublé parisien de Lionel Messi, amené par un super Kylian Mbappé, a permis au PSG de renverser le RB Leipzig (3-2) et de garder la tête de son groupe de Ligue des champions, mardi lors la 3e journée.



Messi meilleur buteur! Un but en appui sur Mbappé (67e), comme contre Manchester City (2-0), et une panenka sur un penalty provoqué par son diabolique partenaire (74e) ont fait chanter et crier "Messi!" au Parc des Princes.

Le PSG reste seul en tête de son groupe avec 7 points, comme Manchester City, qui s'est promené à Bruges (5-1), mais que l'équipe de Mauricio Pochettino devance pour l'avoir battue, avec déjà un but de Messi, qui en compte trois en C1, sur une passe décisive de Mbappé.

Après le match, le buteur français a expliqué son "cadeau" offert à Messi:

"Tous les matches sont difficiles, mais on prend la tête du groupe. Il y a eu de bonnes choses et face à de telles équipes on sait aussi qu'il y a du moins bien. Un résultat chanceux ? Non. La chance n'existe pas dans ce genre de matches. Leipzig est une bonne équipe. Mais on était installés dans leur camp, on a bien combiné. Il y a des périodes dans le match un peu trop faibles. (Sur le premier pénalty laissé à Lionel Messi). C'est normal, c'est le meilleur joueur du monde et j'ai toujours dit que c'était un privilège de le voir jouer avec nous. Le premier, il doit le tirer. Il m'a laissé le deuxième et je l'ai manqué"