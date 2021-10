European Open - Zizou Bergs éliminé par Lloyd Harris au 1er tour à Anvers

(Belga) Zizou Bergs a été éliminé au 1er tour de l'European Open, le tournoi de tennis d'Anvers, joué sur surface dure et doté de 508.600 euros, mardi à la Lotto Arena.

Seul Belge présent dans le tableau final de l'unique tournoi ATP organisé en Belgique, le Limbourgeois, 186e joueur mondial, s'est incliné en deux sets 7-6 (7/4), 6-3 en 1 heure et 26 minutes face au Sud-Africain Lloyd Harris, 32e mondial et tête de série N.7 dans une rencontre qui a débuté assez tard, vers 22h30, en raison du marathon entre Andy Murray et Frances Tiafoe qui la précédait. Harris rencontrera au tour suivant l'Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 50), tombeur 6-3, 3-6, 6-3 de l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas (ATP 45). Celui-ci avait déjà été sorti au 1er tour du tournoi anversois l'an dernier, par Zizou Bergs, qui jouait alors son tout premier tournoi ATP. Le Limbourgeois avait ensuite été battu en trois sets au 2e tour par le Russe Karen Khachanov, 17e mondial. En un an, Bergs est passé de la 528e à la 186e place mondiale, a décroché trois titres sur le circuit Challenger et a été sélectionné pour la première fois en En début d'après-midi, Ruben Bemelmans et Kimmer Coppejans, les deux autres Belges en piste mardi, avaient été éliminés au 1er tour du double 6-3, 6-2 par les Français Nicolas Mahut et Fabrice Martin. Mercredi, c'est de nouveau en double qu'on pourra voir les Belges à l'oeuvre. Sander Gillé et Joran Vliegen entreront en lice face à l'Argentin Federico Delbonis et l'Espagnol David Vega Hernandez. Xavier Malisse, sorti de sa retraite pour disputer le double à Anvers, jouera vers 17h30 en compagnie de Lloyd Harris, dont il est l'un des coaches, face à l'Australien Matt Reid et au Monégasque Romain Arneodo. (Belga)