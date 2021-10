Mi-football, mi-natation: une équipe de D3 anglaise marque un but surréaliste à cause de la météo (vidéo)

Plymouth et Bolton avaient rendez-vous hier soir en League One, l'équivalent de la D3 anglaise. Une rencontre de championnat marquée par une météo capricieuse, qui rendait le terrain très glissant. Voire impraticable: le ballon était d'ailleurs régulièrement stoppé net, faisant naître des situations parfois très drôles.

C'est le cas sur le troisième but des locaux, dans le temps additionnel. Un premier joueur va dribbler le gardien mais manquer le but en raison de l'eau sur le terrain. Son coéquipier va alors récupérer le ballon et se faire piéger à son tour, avant que le buteur final ne place le ballon dans le plafond.

Des images surréalistes et au bout, trois points mémorables pour Plymouth.