European Open: Sander Gillé et Joran Vliegen éliminés au 1er tour du double malgré deux balles de match

Têtes de série N.4, Vliegen, 29e mondial en double, et Gillé, qui le suit d'une place au classement, se sont inclinés 5-7, 4-6 et 11/9 dans le super tie-break face à l'Argentin Federico Delbonis, 175e mondial en double, et l'Esagnol David Vega Hernandez, 96e mondial en double, après avoir gaspillé deux balles de match. La rencontre a duré 1 heure et 34 minutes. Le duo limbourgeois avait atteint le dernier carré de l'European Open lors des éditions 2019 et 2020. Au prochain tour, Delbonis et Vega Hernandez affronteront pour une place en demi-finale l'Ukrainien Denys Molchanov (ATP 99) et le Kazakh Aleksandr Nedovyesov (ATP 77), qui ont écarté sur un double 6-4 en 1h06 le Danois Frederik Nielsen (ATP 87) et le Croate Matej Sabanov (ATP 94) Mercredi en fin d'après-midi (17h30), c'est Xavier Malisse qui entrera en lice au 1er tour du double. Associé à son poulain Llyd Harris (ATP 222), le Courtraisien de 41 ans, retraité depuis 2013, va reprendre la compétition à l'occasion du tournoi anversois. Malisse et Harris débuteront face à l'Australien Matt Reid (ATP 86) et au Monégasque Romain Arneodo (ATP 90). Mardi, Ruben Bemelmans (ATP 215) et Kimmer Coppejans (ATP 315) avaient été éliminés au 1er tour du double 6-3, 6-2 par les Français Nicolas Mahut (ATP 5) et Fabrice Martin (ATP 34). Zizou Bergs (ATP 186), le seul Belge en lice en simple, a lui été battu 7-6 (7/4), 6-3 par le Sud-Africain Lloyd Harris (ATP 32/N.7) au 1er tour en toute fin de soirée.