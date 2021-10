Newcastle vire son entraîneur: Roberto Martinez cité sur le banc

Steve Bruce a quitté son poste d'entraîneur de Newcastle par "consentement mutuel", a annoncé le club anglais mercredi, 13 jours après son rachat par un fonds saoudien.

"Newcastle United confirme que Steve Bruce a quitté son poste d'entraîneur principal par consentement mutuel", a déclaré le club dans un communiqué. "Il quitte les Magpies après plus de deux ans, ayant mené le club aux 13e et 12e places de Premier League." Bruce, 60 ans, s'est dit reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de diriger ce club "unique".



"J'aimerais remercier mon équipe, les joueurs et le staff en particulier pour leur travail", a-t-il déclaré. "Il y a eu des hauts et des bas, mais ils ont tout donné, même dans les moments difficiles, et ils devraient être fiers de ce qu'ils ont accompli."



Le club du nord-est de l'Angleterre a été racheté par un fonds saoudien il y a deux semaines au terme de longues négociations, malgré l'opposition d'associations de défense des droits humains. "J'espère que les nouveaux propriétaires pourront mener le club là où nous voulons tous qu'il soit. Je souhaite bonne chance à tout le monde pour le reste de la saison et au-delà", a poursuivi Steve Bruce.



Son adjoint Graeme Jones dirigera l'équipe pour le déplacement de Newcastle à Crystal Palace samedi. Les Magpies n'ont toujours pas remporté la moindre victoire cette saison et occupent l'avant-dernière place du championnat anglais.