Manchester United-Atalanta EN DIRECT: les Italiens prennent les commandes à la surprise générale (0-1)

-> Suivez la rencontre en direct vidéo sur RTL PLAY

LE DIRECT

15' - OH LE BUT !! PASALIC ! L'Atalanta prend les commandes. Pasalic reçoit un centre tendu ras de sol au petit rectangle et trompe le gardien ! Le VAR valide le but après un doute sur une position de hors-jeu.

10' - Encore peu d'occasions, mais les deux équipes sont bien rentrées dans leur rencontre.

3' - OH RASHFOOORD ! Première grosse occasion pour les Mancuniens, mais l'Anglais loupe son face à face avant d'être signalé hors-jeu.

0' - Le match vient de débuter.

Les compositions

Manchester United: De Gea - Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire (cap), Shaw - McTominay, Fred - Fernandes - Rashford, Ronaldo, Greenwood

Atalanta: Musso - De Roon, Demiral, Palomino - Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle - Pasalic - Ilicic, Muriel

L'avant match

La saison de Manchester United était bien partie, puis tout s'est déréglé et Ole Gunnar Solskjaer n'a pas encore trouvé de solution miracle. Du coup, la venue de l'Atalanta Bergame n'arrive pas au meilleur moment pour des Red Devils sévèrement battus par Leicester samedi (4-2).



Le coach norvégien, à force d'espoirs déçus, commence à être un peu sur la sellette, en ayant épuisé son immense crédit de départ. Et la victoire face à Villarreal n'a pas totalement effacé le souvenir de la défaite chez les Young Boys de Berne, qui a priori ne jouent pas dans la même catégorie.



C'est tout l'intérêt de ce groupe où les hommes d'Unai Emery, vainqueurs de la dernière Ligue Europa, mais aussi les jeunes Bernois sont prêts à bondir sur la moindre occasion de prendre des points dans l'optique des 8es de finale, tout en profitant d'une nouvelle défaillance éventuelle des Red Devils.