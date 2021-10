Avec un quadruplé de Daka et un assist de Tielemans, Leicester renverse le Spartak Moscou

(Belga) Grâce à un quadruplé de Patson Daka, Leicester s'est imposé 3-4 sur le terrain du Spartak Moscou dans un match avancé de la 3e journée du groupe C de l'Europa League mercredi. Titulaire, Youri Tielemans, remplacé à la 65e minute, a été l'auteur d'un assist. Timothy Castagne est lui resté sur le banc. Côté moscovite, Maximiliano Caufriez était lui suspendu.

Menés 2-0 après des buts d'Aleksandr Sobolev (11e) et Jordan Larsson (44e), les Foxes inversaient la tendance grâce à un quadruplé de leur attaquant zambien Patson Daka (45e, 48e, 54e et 79e). Le but de Sobolev à quatre minutes du terme (86e) ne changeait rien à l'issue finale de la rencontre. Au classement, Leicester grimpe à la deuxième place avec 4 points, deux de moins que le Legia Varsovie qui se rend à Naples (4e, 1 pt) jeudi à 21h00. Le Spartak Moscou est 3e avec 3 points. (Belga)