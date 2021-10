Ligue des Champions: la Juventus s'en sort de justesse face au Zenit (vidéo)

La Juventus de Massimiliano Allegri, redevenue la reine du 1-0 efficace à défaut d'être spectaculaire, a encore servi son "tarif maison" au Zénit, mercredi à Saint-Pétersbourg, pour décrocher son troisième succès en trois matches en Ligue des champions.

Le Suédois Dejan Kulusevski a sauvé la soirée de la "Vieille dame" grâce à un coup de tête tardif (86e), donnant logiquement la victoire à la Juve, largement dominatrice mais qui a peiné à attraper le cadre russe (deux tirs cadrés en tout et pour tout).



Le Zénit, qui avait déjà longtemps résisté à Chelsea lors de la 1re journée (0-1), a cru cette fois pouvoir tenir jusqu'au bout, pour faire aussi bien que le 0-0 décroché en 2008, lors de l'unique précédent entre les deux clubs à Saint-Pétersbourg.



Mais cela n'a pas suffi contre cette Juve à la confiance retrouvée, désormais bien lancée vers les huitièmes de finale avec ses 9 points en trois matches, avant de recevoir les Russes (3e avec 3 points) dans deux semaines.



Une Juve redevenue telle qu'Allegri l'aime : défensive, travailleuse et adepte du service minimum. Toutes compétitions confondues, elle reste sur six victoires consécutives, avant d'aller défier l'Inter Milan dimanche en Serie A.



Le résultat fait oublier une prestation mitigée, où la Juve a certes eu la maitrise technique mais a eu du mal à mettre du rythme. Après plusieurs tentatives contrées ou non cadrées de Federico Chiesa (26e, 39e, 40e), le premier tir cadré est venu de Weston McKennie, trouvé en profondeur par Alvaro Morata (51e).



Le second a été le bon avec la tête gagnante de Kulusevski, sur un centre de Mattia De Sciglio.



L'équipe de Sergeï Semak, malgré son déchet technique, aura eu le mérite de jouer les contres à fond, inquiétant à plusieurs reprises l'arrière-garde italienne. Wojciech Szczesny a notamment dû s'employer sur un tir puissant de Claudinho (18e) et une tête de Dmitrii Chistiakov (44e). Mais il termine encore imbattu pour le quatrième match de suite.